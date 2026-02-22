22 февраля 2026 15:27 Волейбольный матч между учениками и педагогами прошел в Воскресенске 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Подмосковье

Мероприятие в рамках губернаторского проекта «Школьная лига» состоялось 19 февраля на площадке спортивного комплекса «Химик». Соревнования прошли по волейболу и футзалу, объединив участников из разных школ округа.

Команды учеников и учителей впервые встретились на подобном состязании. Педагоги дважды одержали победу: волейбольная встреча завершилась со счетом 3:2, а состязания по футзалу — со счетом 6:3. Поприветствовать участников пришел глава округа Алексей Малкин. Он отметил, что основная задача наставников — научить и показать, к чему стремиться, а ребятам — доказать, что молодость может победить опыт, а проигравших в итоге не будет.

Ученица школы «Горизонт» Анастасия Аксюта, которая проявила себя в отборочных играх по волейболу и баскетболу, рассказала, что в матче с учителями участвуют лучшие спортсмены из разных школ, поэтому взаимодействие наладилось быстро. Школьник Владислав Сапожков признался, что играть против своих и знакомых учителей — это бесценные эмоции.

По словам учителя физкультуры лицея имени Макарова Эльдара Клычева, который много лет занимался легкой атлетикой, такой формат — отличная возможность реализовать потенциал и показать себя. Тренер отдела хоккея с шайбой «Химик» Илья Донодин, наблюдавший за игрой, отметил горящие глаза детей и их искренний интерес к спорту. Организаторы надеются, что подобные матчи станут доброй традицией. Соревнования в рамках «Школьной лиги» продолжатся до конца учебного года, охватывая разные виды спорта и возрастные категории. Победители представят округ на региональном этапе весной.