Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» вышел в четвертьфинал Кубка России

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» из Подмосковья добился второй победы над саратовским «Протоном». Так, команда вышла в четвертьфинал Кубка России.

В выездном матче подмосковные волейболистки уверенно обыграли соперниц из Саратова с итоговым счетом 3:0 (25:23, 25:22, 25:22). Депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов поздравил команду с успешным выступлением, отметив, что победа оказалась особенно значимой, ведь это была игра в рамках 1/8 Кубка России.

Он также напомнил, что первая встреча команд в сезоне прошла в конце сентября и закончилась не в пользу «Заречья». После упорной борьбы тогда не хватило удачи, но вскоре волейболистки смогли реабилитироваться, одержав победу на Кубке со счетом 3:2, а затем в последнем матче опередили соперниц, выиграв «всухую». Это позволило команде выйти в четвертьфинал и стало хорошей подготовкой к предстоящей игре против московского «Динамо».

Таким образом, в четвертьфинал Кубка России среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани прошли «Заречье-Одинцово», «Енисей», «Динамо-Метар» и «Спарта».

Кубок России по волейболу проходит в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».

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