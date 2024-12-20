Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» выиграл четвертый матч женской Суперлиги

Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» встретился с командой из Челябинска и одержал уверенную победу. Это уже четвертая подряд успешная игра девушек в 15-м туре женской Суперлиги.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что ВК «Заречье-Одинцово» встретился на домашней площадке с ВК «Динамо-Метар» из Челябинска. Матч завершился уверенной победой хозяек со счетом 3:0.

«Потрясающая домашняя игра против челябинского „Динамо-Метар“. Профессионализм и высокий уровень подготовки, а не фарт. Ни единого шанса соперницам не оставили! Умницы, девочки», — отметил депутат Госдумы России Сергей Колунов.

Следующий матч «Заречье-Одинцово» проведет 22 декабря. Девушки сыграют с одним из лидеров Суперлиги — калининградским «Локомотивом».