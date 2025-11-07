Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» сыграет с «Локомотивом» 9 ноября

Седьмой тур Чемпионата России по волейболу среди женщин 2025–2026 годов пройдет 7–9 ноября. Команда «Заречье-Одинцово» примет на своем поле соперниц из калининградского «Локомотива».

Спортсменки из Одинцовского округа удачно стартовали в 35-м сезоне Суперлиги и занимают по итогам шести туров второе место. Девушки из «Локомотива» также показали уверенный старт и находятся на четвертой строчке турнирной таблицы.

Матч «Заречье-Одинцово» — «Локомотив» (Калининградская область) пройдет в Одинцовском волейбольном центре. Встреча обещает стать настоящим спортивным событием.

В активе хозяек — пять побед в шести матчах, у гостей — четыре выигранных матча. «Заречье» имеет хороший шанс закрепиться в тройке лидеров, «Локомотив» — попытаться в нее попасть.

Матч пройдет в 17:00. Билеты можно приобрести на сайте клуба «Заречье-Одинцово».