Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» стал бронзовым призером чемпионата России

Клуб «Заречье-Одинцово» занял третье место на чемпионате России по волейболу на снегу. Финальный этап соревнований проходил в Красноярске с 13 по 16 марта.
Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» сыграл в матче за бронзовые медали с петербургской командой «Корабелка» и одержал победу со счетом 15:12.
«А ведь каждая медаль особенная. За каждую боремся изо всех сил. И сегодняшняя награда очень ценна! Знаете, у меня дома есть коробочка с медалями, которую я иногда перебираю, пересматриваю и вспоминаю свой спортивный путь. И у каждой награды — своя история», — поделилась эмоциями спортсменка Полина Цыганова.
Волейболистки команды «Заречье-Одинцово» в марте и апреле примут участие в играх Кубка России в Барнауле и Новом Уренгое.
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