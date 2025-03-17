Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» стал бронзовым призером чемпионата России

Клуб «Заречье-Одинцово» занял третье место на чемпионате России по волейболу на снегу. Финальный этап соревнований проходил в Красноярске с 13 по 16 марта.

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» сыграл в матче за бронзовые медали с петербургской командой «Корабелка» и одержал победу со счетом 15:12.

«А ведь каждая медаль особенная. За каждую боремся изо всех сил. И сегодняшняя награда очень ценна! Знаете, у меня дома есть коробочка с медалями, которую я иногда перебираю, пересматриваю и вспоминаю свой спортивный путь. И у каждой награды — своя история», — поделилась эмоциями спортсменка Полина Цыганова.

Волейболистки команды «Заречье-Одинцово» в марте и апреле примут участие в играх Кубка России в Барнауле и Новом Уренгое.