Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» победил на чемпионате России

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал победу над одним из лидеров Суперлиги — калининградским «Локомотивом». О этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

В заключительном матче 2024 года команда «Заречье-Одинцово» вырвала победу в напряженной борьбе, завершившейся со счетом 3:2.



«Потрясающая победа в финальном матче уходящего года! Наше „Заречье“ в Калининграде выиграло у серебряного призера страны — „Локомотива“ — 3:2. Пятая победа подряд!» — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Этот результат укрепил позиции подмосковных волейболисток на четвертом месте в таблице чемпионата России.

Чемпионат России по волейболу — Суперлига проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».