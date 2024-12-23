Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» победил на чемпионате России

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал победу над одним из лидеров Суперлиги — калининградским «Локомотивом». О этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.
В заключительном матче 2024 года команда «Заречье-Одинцово» вырвала победу в напряженной борьбе, завершившейся со счетом 3:2.
«Потрясающая победа в финальном матче уходящего года! Наше „Заречье“ в Калининграде выиграло у серебряного призера страны — „Локомотива“ — 3:2. Пятая победа подряд!» — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
Этот результат укрепил позиции подмосковных волейболисток на четвертом месте в таблице чемпионата России.
Чемпионат России по волейболу — Суперлига проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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