Волейбольный клуб в Одинцове начал сезон Суперлиги с победы

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» провел первую домашнюю игру в рамках стартового тура нового сезона женской Суперлиги. Команда обыграла красноярского «Енисея» со счетом 3:1.

Матч прошел в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе. Ведущим мероприятия стал известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев.

«В этом году „Заречье-Одинцово“ серьезно укрепилось, сделаны качественные усиления. Впереди нас ждет еще много интересных и увлекательных матчей. Также хочу поблагодарить руководство Московской области за активное развитие волейбола в регионе. Поздравляю всех с открытием сезона!» — прокомментировал президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

Следующую игру команда «Заречье-Одинцово» проведет 20 сентября на выезде в Челябинске. Соперником станет местная команда «Динамо-Метар».

В межсезонье клуб усилился двумя игроками. В составе команды выступают чемпионка мира и Европы, призер Олимпийских игр 2020 года в составе сборной Сербии Мина Попович, а также спортсменка сборной Словении Ева Павлович Мори. Также сменился главный тренер — в новом сезоне «Заречье-Одинцово» возглавит экс-наставник московского «Динамо» Константин Ушаков.

С полным календарем игр можно ознакомиться на официальном сайте команды.

Матчи чемпионата России по волейболу Суперлиги проводят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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