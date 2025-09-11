Волейбольный фестиваль пройдет в Одинцове 13 сентября

В Одинцове 13 сентября пройдет ежегодный фестиваль волейбола Московской области. Состязания развернутся сразу на семи мобильных площадках, установленных на футбольном поле стадиона «Центральный».

В этом году в спортивном празднике, которой проводят уже седьмой раз, выйдет 21 смешанная команда юношей и девушек 2011–2012 годов рождения. Игроки представят школы Одинцовского округа и Краснознаменска.

Следить за ходом матчей и выносить судейские решения будут действующие спортсмены — игроки волейбольного клуба «Заречье-Одинцово», а также представители областного училища олимпийского резерва №2.

Организацию фестиваля взяли на себя региональный центр спортивной подготовки №6, Московская областная федерация волейбола, группа компаний «Садовое кольцо», администрация Одинцовского округа и гимназия Святителя Василия Великого.

Мероприятие проведут в рамках реализации государственной программы «Спорт России».