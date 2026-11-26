Матчи Единой школьной лиги по волейболу среди юношей состоялись в гимназии № 6 25 ноября. Команды первых двух групп провели 12 поединков.

По итогам группового раунда определились первые четыре команды, которые продолжат борьбу в четвертьфиналах турнира: Радумльский лицей-интернат, лицей № 7, школы «Ступени» и № 5. Волейболисты эти команд продемонстрировали отличную сыгранность, характер и волю к победе и заслуженно прошли в плей-офф. Теперь им предстоят матчи на выбывание, где каждая игра станет решающей.

«Игры получились конкурентными и напряженными — чувствовалось, что ребята хорошо подготовлены. Парни показали настоящий спортивный характер. Впереди — еще больше ярких матчей, и мы активно поддерживаем все команды», — отметила заместитель главы Солнечногорска Ирина Тишина.

Игры третьей и четвертой групп юношей состоялся 26 ноября. А с 27 по 30 ноября будут определены четвертьфиналисты среди команд девушек.