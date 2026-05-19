Волейбольную программу проведут в парке Малевича в Одинцове 24 мая

В Парке Малевича в Одинцово 24 мая состоится волейбольная программа в рамках четвертого этапа серии стартов TOPSKI FAMILY, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Мероприятие, традиционно включающее беговые забеги на призы серебряного призера Олимпийских игр Александра Панжинского, дополнится отдельной волейбольной программой, организованной совместно с волейбольным клубом «Заречье-Одинцово».

Для любителей волейбола запланированы: турнир Семейной лиги для совместных командных игр, мастер-класс с серебряным призером Олимпийских игр по волейболу Александрой Коруковец, волейбольные эстафеты «змейка» для всех желающих. Также будет возможность увидеть Кубок России — трофей ВК «Заречье-Одинцово» — и сделать памятные фото. Кроме того, состоится встреча с Константином Ушаковым — главным тренером сборной России и ВК «Заречье-Одинцово».

Беговая программа соревнований открыта для детей и взрослых любого уровня подготовки. Участникам предлагаются индивидуальные дистанции от 600 метров до 3 километров, а также длинная дистанция 10 километров для опытных бегунов. Предусмотрены семейный зачет (взрослый + ребенок), семейные эстафеты в форматах «папа–мама–ребенок» и «папа–мама–двое детей», а также корпоративная и клубная эстафета (в составе команды — минимум одна девушка). Для любителей скандинавской ходьбы предусмотрена дистанция 3 километра, а также фан-забег на лыжах по траве.

Каждый финишер получит коллекционную медаль-пазл серии.

Место проведения: Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, парк Малевича. Дата проведения: 24 мая 2026 года.

