Волейбольная команда «Заречье-Одинцово» выиграла первый матч чемпионата России

Волейболистки команды «Заречье-Одинцово» начали чемпионат России 2025/2026 с уверенной победы. Минувшее воскресенье принесло девушкам золото в игре с сильным соперником.

Отличный подарок спортсменки сделали болельщикам, которые пришли в Одинцовский волейбольный центр — эта игра была домашней. Волейболистки в первом матче чемпионата встретились с челябинским «Динамо-Метар». Хозяйки площадки задали отличный темп еще на первых минутах и старались удержать его на протяжении всей игры, лишь в третьей партии немного не хватило сил — был пропущен мяч. Встречу команды завершили со счетом 3:1.

Новый этап чемпионата России тем временем продолжается. В следующую пятницу, 10 октября, спортсменок ждет уже не домашняя, а выездная игра. Волейболистки встретятся с «Уралочкой».

