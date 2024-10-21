Волейбольная команда «Заречье-Одинцово» впервые выиграла кубок России

Подмосковные спортсменки стали лучшими на Кубке России молодежной волейбольной лиги. В финале команда «Заречье-Одинцово» со счетом 3:2 обыграла соперниц из «Динамо-РЦСП», о чем рассказали в региональном Минспорте.

​«Подмосковная команда „Заречье-Одинцово“ впервые стала обладателем кубка России молодежной лиги. Это важный шаг к новым победам и достойный результат проделанной работы всего коллектива. Поздравляю!» — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

​В финале девушки первые два периода выигрывали по счету, а в третьем и четвертом выпустили соперниц вперед. Все решилось в пятом временном отрезке. «Заречью-Одинцово» удалось выйти в отрыв и завершить матч в свою пользу — 17:15.

​​Кубок России молодежной волейбольной лиги прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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