Волейбольная команда «Заречье» из Одинцова стала призером чемпионата России

Женский волейбольный клуб «Заречье» из Одинцова стал бронзовым призером чемпионата России. В борьбе за медаль одинцовские спортсменки обыграли петербургскую «Ленинградку» со счетом 3:2.

Инициатором создания женской команды в Одинцове в 1987 году был директор совхоза «Заречье» Сергей Кушнарев. Первый большой успех к коллективу пришел в 1995 году, когда подмосковные волейболистки выиграли Кубок России. Позже через год состоялся дебют в Суперлиге.

Команда «Заречье» долгих 15 лет шла к этому достижению, последняя медаль чемпионата России была у спортсменок в 2010 году. С достойным возвращением на пьедестал команду и тренерский состав поздравил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«Девушки, это был отличный, очень сильный сезон! Гордимся командой, так держать! Поздравляю команду, тренеров и всех причастных к этой медали!» — сказал глава муниципалитета.

В полуфинале соревнований «Локомотив» переиграл «Заречье-Одинцово» со счетом 3:0 (25:21, 25:16, 25:19), а «Динамо-Ак Барс» обыграло «Ленинградку» со счетом 3:0 (27:25, 25:16, 25:18). Действующим победителем турнира является «Динамо-Ак Барс».