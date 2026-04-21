Волейбольная команда из Одинцова вышла в финал шести Кубка России

Определились все участники решающей стадии розыгрыша Кубка России 2026 года среди женских волейбольных команд, посвященного памяти великого советского тренера Гиви Александровича Ахвледиани. Среди них — команда «Заречье-Одинцово», которая показала отличные результаты в сезоне Суперлиги и теперь готова бороться за главный трофей.

В турнире примут участие шесть сильнейших клубов страны: «Динамо-Ак Барс», «Заречье-Одинцово», «Динамо», «Уралочка-НТМК», «Корабелка» и «Тулица». Команды зарекомендовали себя как лидеры сезона Суперлиги и теперь сразятся за право стать обладателями Кубка России.

Соревнования пройдут в Москве с 28 апреля по 3 мая во дворце спорта «Динамо» по адресу: улица Лавочкина, дом 32. Одинцовские волейболистки 29 апреля сразятся с клубом «Тулица», а 30 апреля выйдут на площадку с соперницами из «Динамо». Оба матча пройдут в 19:00. Полуфинал состоится 2 мая. Борьба за золото и серебро развернется 3 мая.