Волейболисты «ВМУ» стали призерами городского турнира в Воскресенске
Сборная филиала «ВМУ» в Воскресенске заняла второе место в турнире по пляжному волейболу среди городских предприятий. В соревнованиях по итогам сезона приняли участие пять команд.
Сборная филиала «ВМУ» в Воскресенске заняла второе место в турнире по пляжному волейболу среди городских предприятий. В соревнованиях по итогам сезона приняли участие пять команд.
Волейболисты «ВМУ» провели пять матчей и одержали четыре победы. Команда значительно улучшила свой результат по сравнению с началом сезона, когда заняла четвертое место.
Добиться успеха спортсменам помогли регулярные летние тренировки, во время которых игроки совершенствовали технику и отрабатывали взаимодействие на площадке.
«Мы гордимся нашими спортсменами: второе место — это не только достойный результат, но и показатель сплоченности коллектива. Серебро волейболистов отлично дополняет успех футболистов, которые неделей ранее стали победителями городского турнира по мини-футболу», — отметила заместитель директора филиала «ВМУ» по персоналу и социальной политике Яна Агеева.
В сентябре команда планирует завершить спортивный сезон внутренними соревнованиями среди цеховых коллективов.
По итогам турнира победители и призеры получили медали и подарочные сертификаты. Участники отметили высокий уровень организации соревнований и спортивную атмосферу мероприятия.