Волейболисты «ВМУ» стали призерами городского турнира в Воскресенске

Сборная филиала «ВМУ» в Воскресенске заняла второе место в турнире по пляжному волейболу среди городских предприятий. В соревнованиях по итогам сезона приняли участие пять команд.

Сборная филиала «ВМУ» в Воскресенске заняла второе место в турнире по пляжному волейболу среди городских предприятий. В соревнованиях по итогам сезона приняли участие пять команд.

Волейболисты «ВМУ» провели пять матчей и одержали четыре победы. Команда значительно улучшила свой результат по сравнению с началом сезона, когда заняла четвертое место.

Добиться успеха спортсменам помогли регулярные летние тренировки, во время которых игроки совершенствовали технику и отрабатывали взаимодействие на площадке.

«Мы гордимся нашими спортсменами: второе место — это не только достойный результат, но и показатель сплоченности коллектива. Серебро волейболистов отлично дополняет успех футболистов, которые неделей ранее стали победителями городского турнира по мини-футболу», — отметила заместитель директора филиала «ВМУ» по персоналу и социальной политике Яна Агеева.

В сентябре команда планирует завершить спортивный сезон внутренними соревнованиями среди цеховых коллективов.

По итогам турнира победители и призеры получили медали и подарочные сертификаты. Участники отметили высокий уровень организации соревнований и спортивную атмосферу мероприятия.