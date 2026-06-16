Волейболисты-школьники борются за призы в Раменском

В спорткомплексе «Борисоглебский» в Раменском стартовал второй этап финала Всероссийских соревнований по волейболу среди школьных команд. В состязаниях участвуют юноши двух возрастных категорий: родившиеся в 2011–2012 и 2009–2010 годах.

За призовые места борются 24 лучшие команды со всей России, которые успешно прошли отборочные туры в своих регионах и федеральных округах. Игры проходят одновременно в двух залах спорткомплекса «Борисоглебский».

«Для ребят это очень важное событие, которое не только позволяет им развиваться в волейболе. Возможно, для кого-то победа в финале станет большим шагом на пути в профессиональный спорт», — отметила главный судья соревнований «Серебряный мяч» Наталья Иванова.

Состязания продлятся до конца недели. Организатором встречи выступает Комиссия по резерву Всероссийской Федерации по волейболу. Соревнования «Серебряный мяч» были учреждены 15 лет назад первым вице-президентом организации Валентином Жуковым для развития этого вида спорта среди школьников.