Волейболисты из Волоколамска стали призерами областных соревнований

«Золотой финал» открытого первенства Одинцовского округа прошел в конце октября в поселке Горки-10. Волоколамские волейболисты в упорной борьбе завоевали место на пьедестале почета.

В финал пробились победители двух отборочных этапов. На площадке сошлись сильнейшие команды из Наро-Фоминска, Можайска и Волоколамска. Каждый матч был напряженным, эмоциональным и непредсказуемым.

Волейболисты из Волоколамска проявили командный дух и стремление к победе. Боевой настрой помог им победить со счетом 2:1 команду из Наро-Фоминска, однако соперники из Можайска оказались сильнее.

В итоге можайская команда стала победителем турнира, «Лама» из Волоколамска получила серебряные награды, а третье место занял «Вымпел» из Наро-Фоминска. Волейболисты «Ламы» Владимир Шматков, Степан Соколов, Захар Метлов и Анна Рыжова признаны лучшими игроками финала.

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