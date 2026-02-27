Волейболисты из Ступина взяли золото на областных соревнованиях

Команда по волейболу из ступинской спортивной школы олимпийского резерва имени В. М. Боброва вновь завоевала первое место на областных соревнованиях. В финале Первенства Московской области, который прошел в Подольске, спортсмены 2012–2013 годов рождения одержали победу над соперниками из Балашихи, Дубны, Ивантеевки, Серпухова и Щелково, не потерпев ни одного поражения.

Лучшим игроком турнира стал Артем Нагорный, а Илья Трофимов вошел в тройку лучших бомбардиров Первенства.

Юные спортсмены тренируются под руководством Дмитрия Глотова, который сам является выпускником СШОР имени В. М. Боброва. Он начал играть в волейбол в 10 лет и добился значительных успехов в этом виде спорта.

Дмитрий Глотов отмечает, что карьера спортсмена не вечна, поэтому он решил остаться в волейболе в качестве тренера. Он получил педагогическое образование и вернулся в Ступино, чтобы передавать свой опыт молодым спортсменам.