Волейболисты из Солнечногорска стали призерами областного первенства

В Московской области завершился финал первенства по пляжному волейболу. В нем принимали участие детско-юношеские команды.
Спортсмены из Солнечногорска продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали призовые места. В возрастной категории до 17 лет отличились Юлия Скиба и Мария Кузоватова, ставшие серебряными призерами. В возрастной группе до 19 лет достойный результат продемонстрировал дуэт Ильи Нестеренко и Олега Кобякова, выигравший бронзовую награду. Еще две бронзовых медали солнечногорской сборной принесли Алексей Слесарчук и Иван Богданов, выступавшие в возрастной категории до 17 лет.
«Мы искренне гордимся нашими спортсменами и верим, что впереди их ждут еще более высокие достижения», — сказала заместитель главы городского округа Ирина Тишина.
Соревнования проходили в начале августа на базе Центра пляжного спорта «Спортбич» в городе Видное.
Появились подробности о кубинце, чуть не зарезавшем спасателя в Дзержинском
Компания из Балашихи стала участником Летней космической школы
Фестиваль красок прошел в Воскресенске
Подмосковный травматолог напомнил правила безопасного катания на велосипеде
Запад попытался оправдать бомбардировку Хиросимы и Нагасаки
В горах под Туапсе поток селя смыл палаточный лагерь детского центра «Орленок»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте