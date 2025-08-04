Волейболисты из Солнечногорска стали призерами областного первенства

В Московской области завершился финал первенства по пляжному волейболу. В нем принимали участие детско-юношеские команды.

Спортсмены из Солнечногорска продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали призовые места. В возрастной категории до 17 лет отличились Юлия Скиба и Мария Кузоватова, ставшие серебряными призерами. В возрастной группе до 19 лет достойный результат продемонстрировал дуэт Ильи Нестеренко и Олега Кобякова, выигравший бронзовую награду. Еще две бронзовых медали солнечногорской сборной принесли Алексей Слесарчук и Иван Богданов, выступавшие в возрастной категории до 17 лет.

«Мы искренне гордимся нашими спортсменами и верим, что впереди их ждут еще более высокие достижения», — сказала заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Соревнования проходили в начале августа на базе Центра пляжного спорта «Спортбич» в городе Видное.