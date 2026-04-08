Волейболисты из Раменского вышли в «Финал четырех» Школьной лиги Подмосковья

Очередные матчи в рамках Единой школьной лиги прошли на базе спортивной школы «Раменское». В округ приехали сильнейшие команды из 14 городов региона.

В борьбе за путевку в «Финал четырех» сборная юношей Раменского округа проявила характер и мастерство, уверенно завоевав лидирующие позиции. Волейболисты обыграли соперников с уверенным счетом.

Школьная лига — это новый формат соревнований, который дал молодежи отличный шанс проявить себя в спорте. Ребята не просто боролись за медали, а учились работать в команде и проводить время с пользой. Наставниками ребят были олимпийские чемпионы, чемпионы России и мастера спорта. Их опыт и поддержка помогали школьникам верить в свои силы и стремиться к профессиональным вершинам.

В эту пятницу, 10 апреля, Раменский округ вновь примет гостей. В двух залах пройдут волейбольные матчи среди женских школьных команд четвертого дивизиона.