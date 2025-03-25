Волейболисты из Наро-Фоминска стали призерами Кубка ВС РФ

В Санкт-Петербурге прошел Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации по волейболу. В напряженной борьбе команда МВО из Наро-Фоминска завоевала бронзовые медали турнира.

В соревнованиях приняли участие 18 команд, представляющих виды Вооруженных Сил, рода войск, военные округа и образовательные организации Министерства обороны.

Особо отличились нарофоминские спортсмены: Марк Спасков был признан лучшим блокирующим турнира, а Давид Андрюшин — лучшим подающим.

Церемония открытия турнира собрала почетных гостей, среди которых были начальник филиала ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург) Андрей Харин, заслуженный работник физической культуры Михаил Чернобай, олимпийский чемпион Александр Бутько и другие выдающиеся деятели спорта. В приветственной речи Андрей Харин отметил важность командной работы и честной игры, подчеркнув, что участники турнира являются примером упорства и преданности делу.

На церемонии награждения команды получили традиционные подарки — питерские пироги. Также для участников и гостей была организована экскурсия по музею спортивной славы СКА в Санкт-Петербурге.