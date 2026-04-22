Волейболисты из Наро-Фоминска победили на областном чемпионате

Команда «Звезда» в восьмой раз стала чемпионом Московской области среди мужских коллективов. Решающие матчи прошли 19 апреля в спортивном комплексе «Медина-Атлетик».

В финале «Звезда» обыграла серебряного призера — команду DZR1380 из Дзержинского — и спортсменов из коллектива «Мытищи», которые заняли третье место. Лучшим защитником турнира признали Василя Фазулова, лучшим блокирующим — Дмитрия Дюкича, лучшим связующим — Павла Шлыкова. Самым ценным игроком стал Александр Генали. Такие индивидуальные награды — еще одно свидетельство высокого уровня мастерства игроков.

Команду уже восьмой год подряд тренирует Александр Муркин. Он привел коллектив к очередному триумфу, подтвердив, что чемпионство «Звезды» — не случайность, а закономерность. Наро-фоминские болельщики вновь порадовались за свою команду.