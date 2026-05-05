Волейболисты из Наро-Фоминска победили на областном чемпионате

Команда округа «Звезда» в восьмой раз стала чемпионом Московской области. Глава муниципалитета Роман Шамнэ посетил тренировку ребят и поздравил с победой.

Коллектив по праву считают легендой подмосковного спорта, и в этом сезоне команда вновь подтвердила свой статус. Глава округа отметил мощную технику, точную тактику, отличную физическую подготовку и настоящий боевой настрой ребят.

Волейбольную команду уже много лет возглавляет бессменный тренер Александр Муркин — именно он создал «Звезду» в 1993 году и продолжает удерживать ее в лидерах. На встрече Роман Шамнэ вручил почетные грамоты как самому наставнику, так и игрокам, которые ярче всего проявили себя в чемпионате.

Глава пообещал чемпионам подарок — новый комплект профессиональной формы. Он подчеркнул, что достойный внешний вид и комфорт — тоже часть победного настроя и статуса. Теперь коллектив будет блистать не только своей игрой, но и новой экипировкой.