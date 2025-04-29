Волейболисты из Истры и Щелкова победили в «Финале четырех» Школьной лиги

Команды из Истры и Щелкова победили в «Финале четырех» Школьной лиги по волейболу. Решающие матчи прошли 28 апреля в Подольске.

В полуфинале девушки из Истры обыграли команду Королева со счетом 2:0, а команда Дмитрова победила Домодедово с тем же счетом. Среди юношей Королев оказался сильнее Подольска (2:1), а Щелково выиграло у Дмитрова (2:0).

В решающей игре юноши из Щелкова обыграли соперников из Королева — 2:1. Бронзовые медали достались Подольску, который победил Дмитров — 2:0. Среди девушек золото досталось Истре, которая обыграла Дмитров (2:0), а третье место завоевала команда из Королева.

Поддержать участников приехали известные спортсмены, включая звезд волейбола — Елизавету Синицыну, Антона Аношко, Лесю Махно и Александру Коруковец.

«Удивительный праздник! Спасибо всем, кто организует такие соревнования для детей. Очень красиво и масштабно. Ну и хочу пожелать успехов и побед. Пусть в жизни у вас всё сбудется!» — поделилась впечатлениями Коруковец.

По итогам матча также определили лучших игроков. Ими стали Всеволод Иванов из Королева, Егор Лихачев из Щелкова, Иван Шабловский из Подольска, Алина Угарова из Дмитрова и Варвара Кошелева из Истры.

«Проведено феноменальное мероприятие. Для школьников в наше время такого точно не было. Хочу поздравить победителей, призеров и болельщиков с этим прекрасным праздником, который сегодня состоялся. Так как это Школьная лига, желаю вам успешно сдать все итоговые экзамены, зачеты и ЕГЭ на самые высокие баллы и с хорошим настроением отправиться на каникулы», — добавила Махно.

Напомним, на муниципальном этапе проекта участвовали свыше 10 тысяч школьников из 201 учебного заведения в 13 округах Подмосковья. Спортивные мероприятия проводят по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».