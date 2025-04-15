Волейболисты из Егорьевска стали призерами турнира «Серебряный кубок»

В спортивном комплексе «Мещера» состоялись финальные игры «Серебряного кубка» в рамках Егорьевской волейбольной лиги среди школьников. Команда из Егорьевска показала отличные результаты, а два ее игрока, Дмитрий Наятов и Евгений Митрофанов, вошли в тройку лучших по итогам сезона 2024-2025.
Победителем турнира стала команда детской спортивной школы из Домодедова, что подчеркивает высокий уровень соревнований и конкурентоспособности среди участников. В этом году «Серебряный кубок» собрал множество зрителей и поклонников волейбола, что свидетельствует о растущем интересе к спортивным событиям в регионе.
В Подмосковье проходит региональный этап Школьной лиги, который привлекает внимание учащихся и их родителей. Прямые трансляции игр можно посмотреть через официальные каналы Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Спортивные события в Егорьевске продолжают привлекать внимание и побуждать молодежь к активным занятиям физической культурой и спортом.
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