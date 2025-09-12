Волейболисты из Дмитрова заняли 3-е место в финале летней Гимназиады

В Орле прошел финал Всероссийской летней Гимназиады среди школ и ссузов. Участниками соревнований от Подмосковья стали две волейбольные команды Дмитровского техникума. Сборные юношей и девушек заняли почетные третьи места, сообщили в Минобразования региона.

На турнир съехались учащиеся и студенты из разных регионов России: Ростовской, Самарской, Владимирской, Липецкой областей и даже Донецкой Народной Республики.

«Наши команды боролись на равных, все команды сильные, хорошо подготовленные, бронзовые медали для нас — это успех!» — отметил тренер команд Дмитровского техникума.

В учебном заведении добавили, что бронза — результат упорных тренировок и преданности спорту. Достижение является подтверждением высокого уровня физподготовки студентов и дает стимул для развития волейбола в регионе.