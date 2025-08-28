Волейболисты из Чехова поучаствовали в спортивных сборах к соревновательному сезону

В сборах приняли участие юноши 2010 и девушки 2012–2013 годов рождения. Всего — 13 воспитанников спортивной школы Чехова.

Спортсмены в интенсивном режиме готовились к предстоящим соревнованиям: наладили командное взаимодействие, улучшили физическую форму и технические навыки. Они проводили по три тренировки в день, включая зарядку, занятия в тренажерном зале. Помогал в подготовке ребятам их тренер Михаил Прохоров.

Спортивные сборы — это период, когда спортсмены могут полностью сосредоточиться на тренировках и отдыхе, не отвлекаясь на повседневные дела. Это может быть поездка на несколько дней или недель, в течение которых проводятся занятия с опытными наставниками, а все свободное время отдается тренировочному процессу.