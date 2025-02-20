Волейболисты из Богородского округа стали призерами всероссийского турнира

Традиционный турнир «ВоллейТайм» по волейболу среди юношей 2011–2012 годов рождения завершился в Вологде. Сборная Богородского городского округа заняла третье место среди восьми команд.
Спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Ногинска, а также непосредственно сами хозяева площадки приняли участие в соревнованиях. Команда Богородского округа показала достойный результат, завоевав бронзу. Ребят к соревнованиям подготовила тренер Ирина Камышова.
Команда Богородского городского округа провела семь встреч, проиграв в двух из них. Как признаются сами игроки, волейбол — это нечто большее, чем просто игра. Это возможность проявить себя, найти единомышленников, стать сильнее.
Ранее мы рассказывали о том, что спортсмены из Богородского округа стали призерами турнира по рукопашному бою. Соревнования состоялись в Балашихе.
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