Волейболисты из Богородского округа стали призерами всероссийского турнира

Спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Ногинска, а также непосредственно сами хозяева площадки приняли участие в соревнованиях. Команда Богородского округа показала достойный результат, завоевав бронзу. Ребят к соревнованиям подготовила тренер Ирина Камышова.

Команда Богородского городского округа провела семь встреч, проиграв в двух из них. Как признаются сами игроки, волейбол — это нечто большее, чем просто игра. Это возможность проявить себя, найти единомышленников, стать сильнее.

Ранее мы рассказывали о том, что спортсмены из Богородского округа стали призерами турнира по рукопашному бою. Соревнования состоялись в Балашихе.