Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» успешно стартовали на Кубке Победы

Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» в первом матче Кубка Победы нанес поражение команде соперников из Свердловской области «Уралочка-НТМК». Об этом сообщили в подмосковном министерстве спорта.

Игра завершилась со счетом 3:2. Благодаря победе волейболистки из Московской области стали лидерами группы Б.

​«Красивая игра получилась, эмоциональная, с борьбой. Все мы, болельщики, искреннее ждали возвращения девчонок на площадку. Ждали с мая, с завершения прошлого сезона. Дождались наконец! Увидели сыгранность», — поделился депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.

В областном министерстве отметили, что у команды обновилась экипировка: к привычным цветам клуба добавили розовый как символ женственности. Спортивную одежду дополнили цветочные узоры в русском народном стиле. Выход на игру «Уралочкой» стал первым в новой форме.

Колунов добавил, что обновленный дизайн получила и экипировка для чемпионата России.

Известно, что уже завтра «Заречье-Одинцово» сыграет с «Динамо-Метар» из Челябинска, а 28 августа — с «Динамо-Ак Барс» из Казани.

Соревнования проводятся по госпрограмме «Спорт России».