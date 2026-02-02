Волейболистки из Звенигорода выиграли медали на этапе Кубка России

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Команда из Звенигорода стала призером этапа Кубка России по волейболу на снегу. Спортсменки местного училища олимпийского резерва № 2 получили бронзовые награды в составе клуба «Заречье‑Одинцово».

За победу боролись Екатерина Червонос, Арина Буджерак, Анастасия Зверева и Анастасия Барсук. На групповом этапе команда выиграла три матча подряд: у краснодарского «Динамо» (2:1), брянского «Спартака» (2:0) и петербургской «Корабелки» (2:1).

«Мы провели несколько сильных игр, команда показала хороший результат. Особенно рады, что в решающем матче взяли верх над „Флагманом“, — рассказали волейболистки.

В полуфинале звенигородки уступили брянскому «Спартаку» со счетом 0:2. В игре за третье место они обыграли столичный «Флагман» (2:1) и получили бронзу.

По итогам всех встреч команда набрала 320 очков. Следующий этап Кубка России пройдет с 5 по 7 февраля в Комсомольске‑на‑Амуре.