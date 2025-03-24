Волейболистки из Одинцова выиграли серебряную медаль турнира за Кубок России
Этап Кубка России по волейболу на снегу прошел с 21 по 23 марта в Барнауле. Клуб «Заречье-Одинцово» выиграл на соревнованиях серебряную медаль.
Волейболистки из Подмосковья в полуфинале сыграли с петербургской командой «Динамо». За золото они сражались со спортсменками клуба «Динамо-Татарстан» и уступили со счетом 2:1.
Спортсменки команды «Заречье-Одинцово» выступят в финале турнира, который пройдет в Новом Уренгое с 11 по 13 апреля.
Соревнования проводят по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».
Ефремову предрекли карьерный взлет после выхода по УДО
Пенсионерка пожаловалась в полицию на слишком шумный вибратор
У курьеров в Петербурге начали изымать электровелосипеды
Каллас объявили самой глупой в Евросоюзе
Подростка с Украины нашли мертвым в испанском парке
Юлия Снигирь надела платье-фантик в произвела фурор на «Нике»
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте