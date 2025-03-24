Волейболистки из Одинцова выиграли серебряную медаль турнира за Кубок России

Этап Кубка России по волейболу на снегу прошел с 21 по 23 марта в Барнауле. Клуб «Заречье-Одинцово» выиграл на соревнованиях серебряную медаль.

Волейболистки из Подмосковья в полуфинале сыграли с петербургской командой «Динамо». За золото они сражались со спортсменками клуба «Динамо-Татарстан» и уступили со счетом 2:1.

Спортсменки команды «Заречье-Одинцово» выступят в финале турнира, который пройдет в Новом Уренгое с 11 по 13 апреля.

Соревнования проводят по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».