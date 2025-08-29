Волейболистки из Одинцова выиграли 3 матча подряд в новом сезоне Кубка Победы

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» из Подмосковья успешно завершил первый групповой этап Кубка Победы. Команда выиграла три матча подряд.

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что в финальном матче спортсменки под руководством Константина Ушакова обыграли «Динамо-Ак Барс» из Казани со счетом 3:0. Ранее команда взяла верх над командой «Уралочка-НТМК» из Свердловской области и челябинским «Динамо-Метар».

Коллектив из Московской области уверенно вышел на первое место в группе Б, набрав восемь очков. Следующие игры второго тура группового этапа начнутся в Одинцове уже 12 сентября.

Команда «Заречье-Одинцово» вновь соедется с «Уралочкой-НТМК» на своей домашней площадке.

«Три первых игры сезона, и все три — победные. Умницы! Так держать! Теперь готовимся ко второму кругу группы Б, который пройдет 12–14 сентября у нас дома, в Одинцове. Поборемся за выход в „Финал Четырех“», — поделился впечатлениями депутат Государственной думы России Сергей Колунов.

В этом сезоне на Кубке Победы спортсменки выступают в обновленной форме. К традиционной клубной палитре, состоящей из зеленого, черного и белого оттенков, добавили розовый цвет, подчеркивающий женственность. Дизайн экипировки включает в себя цветочные орнаменты, выполненные в русском национальном стиле.

Соревнования Кубка Победы по волейболу проводят в рамках реализации целей государственной программы «Спорт России».