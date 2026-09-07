Волейболистки из Одинцова сыграют в Кубке легенд в Анапе

Волейболистки команды «Заречье-Одинцово» примут участие в Кубке Легенд в Анапе в сентябре. Соперниками одинцовской команды станут «Корабелка», «Ленинградка» и московское «Динамо».

За почетный трофей будут бороться восемь лучших клубов по итогам Суперлиги-2026. Одинцовской команде предстоит провести шесть матчей и встретиться с тремя соперниками — петербургскими «Корабелкой» и «Ленинградкой», а также московским «Динамо».

Для спортсменок это возможность проверить свои силы перед соревновательным сезоном. Плотный график потребует от волейболисток не только хорошей физической формы, но и стабильной игры.

«Заречье-Одинцово» подходит к Кубку Легенд после успешного сезона. Команда завоевала бронзу Кубка Победы, стала серебряным призером чемпионата России и завершила сезон золотом Кубка России. Теперь предстоит побороться еще за один трофей.