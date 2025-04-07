Волейболистки из Одинцова сыграют матчи за бронзовые медали чемпионата России

Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» проведут первый и второй матчи финальной серии с командой «Ленинградка» за бронзовые медали чемпионата России по волейболу среди женских команд. Игры состоятся 7 и 9 апреля.
Клуб «Заречье-Одинцово» и «Ленинградка» будут играть до трех побед. Оба матча пройдут в спортивном комплексе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Игры начнутся в 19:00.
Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» основан в 1987 году. За это время его игроки одержали немало побед. Недавно спортсменки уверенно победили в финальном матче чемпионата России 2023 года по волейболу на снегу и завоевали титул чемпионов. На предварительных этапах команда тоже уверенно занимала первые места.
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