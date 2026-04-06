Волейболистки из Одинцова сыграют финал чемпионата России

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» вышел в финал чемпионата России среди женщин. Серия за золото против «Динамо-Ак Барс» стартует 6 апреля в Казани.

Первый матч финальной серии пройдет 6 апреля в 19:00 на площадке казанской команды. Вторая встреча состоится там же 8 апреля. После этого серия переедет в Одинцово, где игры примет центр на улице Маршала Жукова, дом 22. Домашние матчи назначены на 12 и 14 апреля.

Финальная серия пройдет до четырех побед. Соперником подмосковной команды станет один из лидеров российского волейбола — «Динамо-Ак Барс». Казанский клуб регулярно борется за титулы, что делает противостояние принципиальным.

«Мы понимаем уровень соперника, но готовы бороться за золото. Команда настроена максимально серьезно», — сказала одна из волейболисток «Заречья-Одинцово».

Выход в финал стал для клуба историческим достижением. Команда пробилась в решающую стадию чемпионата впервые за 17 лет. В полуфинале подмосковные спортсменки обыграли «Уралочку» со счетом 3:1 в серии.

По словам представителей клуба, интерес к играм высокий, и болельщиков ждут на трибунах в Одинцове. Поддержка может стать важным фактором в борьбе за чемпионский титул.