Волейболистки из Одинцова стали серебряными призерами областного первенства

Воспитанницы Одинцовской спортивной школы олимпийского резерва завоевали серебряные медали в «Финале шести» первенства Московской области среди девушек до 14 лет. Заключительные игры турнира состоялись 11 февраля.

По итогам пяти встреч одинцовские спортсменки набрали 12 очков, что позволило им подняться на вторую ступень пьедестала почета. Важно отметить, что две представительницы команды вошли в число лучших игроков «Финала шести»: лучшим связующим стала Виктория Давыдова, а лучшим нападающим — Анна Игнатьева.

Победителем турнира стал чеховский «Витязь», а обладателями бронзовых медалей — команда «Дубна». Четвертое место в турнирной таблице заняла команда из Ивантеевки, пятое — «Авангард» из Мытищ, шестое — спортсменки из спортивной школы «Раменское».

Специальный приз лучшему игроку команды девушек до 14 лет сезона 2025-2026 вручили Екатерине Зотовой из чеховского «Витязя».