Волейболистки из Одинцова стали призерами Кубка Победы

Минувшее воскресенье принесло девушками из клуба «Заречье-Одинцово» победу в игре с московским «Динамо». Волейболистки сражались за третье место в Кубке Победы и завоевали почетную награду.

Горячая поддержка команды от одинцовских болельщиков сработала — спортсменки взяли очередной трофей. Путь в Кубке Победы для спортсменок был непростым. Выйти в финал девушкам не удалось, проиграли «Ленинградке», поэтому боролись за бронзовую медаль и смогли ее завоевать.

Матч за третье место проходил на домашней площадке — в Одинцовском волейбольном центре. Игра выдалась напряженной, но соперник был повержен со счетом 3:1 (25:19, 25:19, 19:25, 25:17).

Расслабляться после победы рано, сезон в самом разгаре — уже в следующее воскресенье, 5 октября, спортсменки начнут борьбу в чемпионате России. Игра будет домашней против «Динамо-Метар».