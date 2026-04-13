Волейболистки из Одинцова стали призерами чемпионата России

Женская команда «Заречье-Одинцово» завершила сезон Суперлиги с серебряными медалями. В финальной серии клуб уступил казанскому «Динамо-Ак Барс», но показал лучший результат за последние годы.

Чемпионат начался 5 октября и сразу задал высокий темп для подмосковной команды. В стартовом отрезке волейболистки одержали девять побед подряд и закрепились в числе лидеров турнира. Уверенная игра помогла сохранить позиции до решающих матчей сезона.

Интерес к команде заметно вырос по ходу чемпионата. К финальной игре болельщики полностью заполнили трибуны, все билеты были раскуплены заранее. Поддержка зала стала одним из факторов, который помогал команде бороться за результат.

Третий матч финальной серии против «Динамо-Ак Барс» завершился со счетом 0:3, однако игра получилась напряженной. Особенно упорной стала третья партия, где исход определился в концовке. Соперники шли очко в очко, и победитель стал известен лишь в последних розыгрышах.



«Соперник был очень сильный, это нужно признать. Серебро — достойный итог сезона и лучший результат для клуба с 2010 года. Он показывает характер команды и огромную проделанную работу. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков за поддержку — атмосфера на финале была потрясающей», — отметил глава округа Андрей Иванов.

Сезон для «Заречья-Одинцово» стал одним из самых успешных за последнее десятилетие. Команда подтвердила высокий уровень и закрепилась среди сильнейших клубов страны.