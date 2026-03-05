Волейболистки из Одинцова одержали очередную победу в Суперлиге

Успех на игре стал для подмосковной команды уже пятым подряд. Благодаря победной серии «Заречье-Одинцово» сохраняет свою бронзу. Сейчас девушки расположились на третьем месте в турнирной таблице Суперлиги.

Результаты игры прокомментировал председатель Наблюдательного совета клуба Сергей Колунов.

«Продолжили победную серию — пятая победа подряд! Умницы! Выездная игра прошла по уже традиционному плану: в первой партии мы разыгрывались, а уже со второй навязали соперницам настоящую борьбу, из которой вышли победителями. Отыгрались за декабрьское поражение, показали зубы московскому „Динамо“ и его болельщикам», — отметил Сергей Колунов.