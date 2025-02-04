Волейболистки из Ногинска выиграли бронзу на областном турнире среди глухих

В Раменском состоялся Чемпионат Московской области по волейболу среди женщин (спорт глухих), в котором приняли участие восемь команд. Спортсменки из Богородского округа продемонстрировали отличную игру и заняли третье место, подтвердив свой высокий уровень подготовки.

Тренер Галина Мусина провела серьезную работу с командой, что позволило девушкам блестяще выступить на турнире. Участие в соревнованиях стало важным этапом в развитии игроков, предоставив возможность набраться опыта и выявить аспекты, требующие улучшения.

Волейбол для участниц — это не просто спортивное состязание, а способ раскрыть свои способности и выплеснуть эмоции. Команда уже в прошлом году показала достойный результат, заняв аналогичное третье место на Чемпионате Московской области по волейболу среди женщин (спорт глухих) в Балашихе. Такие достижения вдохновляют спортсменок и дают надежду на новые победы в будущем. Уверенность и сплоченность команды создают отличные предпосылки для успеха в предстоящих соревнованиях.