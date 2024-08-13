Волейболистки из Красногорска стали бронзовыми призерами первенства России

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Екатерина Юдина и Виктория Ломова из Красногорска победили на финальном этапе первенства России по волейболу среди юниоров и юниорок до 19 лет. Они стали бронзовыми призерами соревнований.

Всего на турнир в Витязево приехало 24 команды из 15 регионов страны. Две волейболистки из Красногорска выступили в составе сборной Московской области.

Пара успешно преодолела групповой этап. Затем с первого места девушки вышли в плей-офф, где также показывали отличный результат до полуфинальной стадии.

Счет матча за бронзу — 2:0. Волоколамские волейболистки обыграли московскую пару.

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