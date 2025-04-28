Волейболистки из Дубны одержали победу в международном турнире «Кубок дружбы»

Международный «Кубок дружбы» по волейболу прошел в Новосибирске с 25 по 27 апреля. Победительницами турнира стали юные спортсменки из Дубны.

В Министерстве спорта Московской области отметили, что команда одержала победу над соперницами из Омской и Новосибирской областей. Кроме того, спортсменки взяли верх над сборной Армении.

В финальном матче волейболистки встретились с челябинской командой «Юность-Метар».

Игра завершилась со счетом 3:0, что позволило представительницам Дубны завоевать «Кубок дружбы».

В соревнованиях для юношей и девушек до 14 лет приняли участие две команды из Московской области: девушки из Дубны, а также юноши из Подольска.