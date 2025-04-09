Волейболистки из Дмитрова вышли в финал Единой школьной лиги Подмосковья

Региональный этап Единой школьной лиги по волейболу среди девушек определил обладателей путевок в решающую стадию турнира — «Финал четырех». Одну из них завоевала команда Дмитровской школы № 8.

Спортсменки показали на турнире блестящую игру. В стартовых матчах они уверенно переиграли соперниц со счетом 2:0, а затем одержали еще одну важную победу, обеспечив себе место в финале, который состоится 28 апреля.

Лучшей по набранным очкам в каждом из трех матчей признана Елизавета Злыднева. Вместе с ней на площадке боролись за победу Мария Копкова, Ксения Храмова, Софья Полякова, София Фадейкина и Ирина Сачкова.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин оценил упорство, командный дух и волю к победе юных спортсменок. «Уверен, в „Финале четырех“ они покажут еще более яркую игру и завоюют главный трофей», — сказал руководитель муниципалитета.