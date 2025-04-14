Волейболистки из Дмитрова победили в первенстве Московской области

Команда спортивной школы «Дмитров М.Б.М.» выиграла первенство Подмосковья по волейболу среди девушек до 16 лет. Путь к золотым медалям был непростым, но дмитровчанки показали спортивный характер и мастерство

В четвертьфинале девушки без особых трудностей обыграли волейболисток из Чехова. В полуфинале дмитровчанки в напряженной схватке из пяти сетов переиграли дубненскую команду. В «Финале восьми» команда «Дмитров М.Б.М.» не оставила шансов соперницам, уверенно разгромив в решающем матче волейболисток из Дубны со счетом 3:0. Особенно ярко проявила себя Татьяна Ананьина, которую признали лучшим нападающим турнира.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин заявил, что юные спортсменки в очередной раз доказали, что Дмитров — территория чемпионов. Он поздравил команду с победой, которая стала результатом упорных тренировок под руководством Людмилы Шершаковой, дисциплины и поддержки наставников. «Ваш успех — гордость всего округа!» — сказал руководитель муниципалитета.