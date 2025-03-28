Волейболистки из Чехова выиграли турнир в Егорьевске

В Егорьевске прошли соревнования по волейболу среди спортсменок 2013–2014 годов рождения. Команда из Чехова выиграла золотые медали состязаний.

Представительницы спортивной школы «Витязь» имени В.И Васильева» показали отличный результат на прошедшем старте. Чеховские волейболистки одержали победы во всех матчах, заняв итоговое первое место и выиграв золотые награды.

На пути к победе юные спортсменки одолели своих сверстниц из Егорьевска, Коломны, Раменского и Ногинска. Лучшим игроком команды спортивной школы «Витязь» по итогам всего турнира была признана Валерия Полубаринова 2013 года рождения. Тренирует спортсменок Серафима Сигуа.

Волейболистки из Чехова продолжают успешно выступать на областных турнирах, завоевывая награды самого разного достоинства. Следующий старт для юных представительниц этого вида спорта пройдет также в Егорьевске — с 3 по 5 апреля.