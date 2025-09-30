Волейболистки из Чехова выиграли путевку на первенство России

Турнир «Города воинской славы Подмосковья» среди девушек до 14 лет завершился в Одинцове 26 сентября. По итогам состязаний волейболистки спортивной школы «Витязь» из Чехова и их тренер Серафима Сигуа отправятся на первенству России.

В течении четырех дней 12 команд из Московской области боролись за первое место и путевку на первенство России. Чехов представили спортивная школа «Витязь» имени Валерия Ивановича Васильева» под руководством Серафимы Сигуа и волейбольный клуб «Баллиста», который тренирует Ромарио Малков.

В полуфинале спортсменки из «Витязя» уверенно обыграли команду из Серпухова со счетом — 2:0. В решающей схватке волейболистки из Чехова встретились с девушками из спортивной школы олимпийского резерва «Одинцово». Игра завершилась победой «Витязя».

По результатам матча команда «Баллиста» заняла третье место в группе и стала пятой в общем зачете. А спортсменок из «Витязя» ждет первенство России.