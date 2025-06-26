Волейболистки из Балашихи стали призерами чемпионата и первенства России

В селе Бунырево Тульской области завершился чемпионат и первенство России по пляжному волейболу среди глухих. Воспитанницы балашихинской спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» Эвелина Печеркина и Юлия Шамина заняли третье место среди юниорок, прославив родной город.

На соревнованиях выступили команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Воронежской, Новосибирской, Тульской областей, Республики Саха и других регионов. Победителей лично поздравил президент Общероссийской спортивной федерации спорта глухих Дмитрий Ребров. Он вручил спортсменам заслуженные награды.

Отметим, что спортивная школа олимпийского резерва «Метеор», основанная в 2004 году, — одна из ведущих в Московской области, она стабильно входит в топ-5 региона. Здесь тренируют будущих чемпионов по множеству направлений: от пляжного волейбола и плавания до художественной гимнастики, бокса и современных танцев.

Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи ставит задачу продолжать развивать успехи школы, делая акцент на поддержке молодых талантов и популяризации спорта. Подробности о занятиях доступны на официальном сайте «Метеора».