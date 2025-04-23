Волейболистки из Балашихи победили на чемпионате России по спорту для глухих

Чемпионат России по спорту глухих в волейболе завершился в Калуге. Участие принимала команда Московской области, в составе которой выступали спортсменки из спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» из Балашихи, она же завоевала первое место.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие команды из разных регионов страны — Красноярского края, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Воронежа, Калуги и Московской области. Формат турнира включал круговой этап, после которого лучшие команды вышли в полуфиналы, а затем в финал.

На предварительном этапе подмосковные спортсменки заняли второе место, уступив хозяевам турнира — команде из Калуги. Однако в полуфинальном матче волейболистки Московской области продемонстрировали высокий уровень игры и уверенно разгромили соперниц из Санкт-Петербурга со счетом 3:0.

Финальная встреча между командами из Московской области и Калуги прошла в напряженной борьбе. Несмотря на серьезное сопротивление соперников, подмосковные волейболистки смогли одержать победу со счетом 3:2, став чемпионами России по спорту глухих.