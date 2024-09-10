Волейболистка из Серпухова забила решающий мяч на чемпионате России

Анастасия Барсук из Серпухова забила решающий мяч на тай-бреке в мачте за третье место на чемпионате России по пляжному волейболу. Она принесла сборной Подмосковья бронзу в турнирной таблице.

Анастасия Барсук — гордость Серпухова, Московской области и страны. Она выполнила норматив мастера спорта по пляжному волейболу, в 2009 году стала чемпионкой России и зачислена в сборную. Спустя два года снова завоевала титул чемпионки страны, в 2014–2016 годах получила статус бронзового призера, а в 2015-м — серебряного. Волейболистка также принимала участие в Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.

Анастасию Барсук тренирует мастер спорта международного класса Наталья Урядова. Тренер в паре с Александрой Ширяевой стала первой российской чемпионкой Европы по пляжному волейболу, выиграв финальный этап Евротура в 2006 году.

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