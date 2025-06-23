Волейболистка из Дмитрова вошла в состав молодежной сборной России

Сборная России по волейболу среди девушек до 16 лет будет участвовать в серии престижных товарищеских игр в Белоруссии. На этих матчах страну в составе команды будет представлять и Анна Цветкова из Дмитровского округа.
Команда под руководством главного тренера Светланы Сафроновой сыграет с национальными сборными Белоруссии и Азербайджана. Перед ответственным турниром одаренная воспитанница спортивной школы «Дмитров М.Б.М.»прошла интенсивные учебно-тренировочные сборы на базе национальных команд России в Новогорске. В товарищеских играх Анна Цветкова выйдет на площадку под11-м номером.
Юная спортсменка представляет волейбольный клуб «Корабелка» и тренируется под руководством Екатерины Низовой.
Глава Дмитровского округа Иван Курданин пожелал Анне Цветковой уверенности, побед и новых достижений. «Уверен, что Анна покажет яркую игру и внесет весомый вклад в успех сборной», — сказал он.
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